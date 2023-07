Buien met regen, maar soms ook zon in Heuvelland vandaag

Gemeente Heuvelland ontslaat algemeen directeur Jef Huyghe: “Het welzijn van het personeel komt op de eerste plaats”

In Heuvelland is algemeen directeur Jef Huyghe ontslagen na een tuchtprocedure. Dat gebeurde na een klacht van personeelsleden die werd neergelegd bij de preventiedienst van de gemeente. In het rapport van de preventieadviseur is er onder meer sprake van manipulatief gedrag. Huyghe gaat in beroep tegen de beslissing.