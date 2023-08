Brihang doet try-out in Muziekcentrum Dranouter: “Nog steeds een van de meest relevante artiesten van het land”

Vrouw (47) stuurt dreigbe­rich­ten naar agente nadat die uit zelfverde­di­ging haar broer doodschoot: “Ik wilde gewoon een goed gesprek”

De zus (47) van Sammy C. (37), die in 2019 een agent aanviel en dat bekocht met zijn leven, stuurde in de nasleep van de feiten verschillende berichten naar de betrokken agent. De vrouwelijke agent loste een schot op Sammy nadat hij haar collega met een schroevendraaier had aangevallen en zich vervolgens tot haar richtte. De man overleed later aan zijn verwondingen. Zus F. C. riskeert nu een werkstraf voor belaging. “Ze dreigde ermee de identiteit van de agente bekend te maken.”