Brandweerzone Westhoek kreeg deze zomer al 22 oproepen voor buitenbranden

Sinds 1 januari gaat het om 98 buitenbranden die de brandweer heeft binnen gekregen. 22 meldingen daarvan dateren vanaf 1 juli. Dat cijfer lag vorig jaar opmerkelijk lager met 9 buitenbranden tussen 1 juli en 10 augustus en 12 in 2020. “In 2019 waren dat 25 oproepen en dus zijn de cijfers een beetje met dat jaar vergelijkbaar.” Het ontstaan van gras- en vegetatiebranden is vooral groot tijdens langdurige periodes van droogte zoals we nu meemaken. De brandweer geeft daarom nog enkele tips mee om zo’n branden te voorkomen. “Gooi geen sigarettenpeuken of gebruikte lucifers in het rond, gebruik geen wegwerpbarbecues in parken, laat geen glas achter in het gras”, klinkt het. Grasbranden verspreiden zich namelijk bijzonder snel.