Brandweer enkele uren in de weer met slibspoor op Vlaams-Waalse grens

HUIZEN­JACHT. Moorsele, waar panden met grote percelen geen uitzonde­ring zijn: “Met 200.000 euro kom je hier al een eind”

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon nieuwsgierig naar wat de woningen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op ronde in heel Vlaanderen met lokale vastgoedexperts. Deze week houden we halt in het dorp Moorsele, deelgemeente van Wevelgem. “Het is hier landelijk, betaalbaar en dicht bij een stad als Kortrijk.”