Wordt Heuvelland de ‘Wandelgemeente van Vlaanderen’?

Iconische Menenpoort in Ieper gaat twee jaar in de steigers: “Last Post voor het eerst niet onder, maar op de poort”

Op Kattenstoet en wielerwedstrijd Gent-Wevelgem zullen hun parcours even moeten aanpassen en zelfs de Last Post-ceremonie moet ervoor verhuizen. Dat maakt meteen duidelijk dat het restaureren van de Menenpoort in Ieper geen klein bier is. De werken, die twee jaar zullen duren en goed zijn voor ruim 4 miljoen euro, moeten het beroemde monument opnieuw in optimale conditie brengen. “Problemen voor de klaroeners verwacht ik niet, het zal enkel een beetje aanpassen zijn”, aldus Benoit Mottrie van The Last Post Association. Hoe alles praktisch verloopt, lees je hier.