Tractors helpen campers en caravans van campingterrein bij uittocht Festival Dranouter: “Op eigen kracht wou ik het niet proberen, voor je het weet zit je vast”

Op de ‘Stille Camping Zone’, een terrein van Festival Dranouter waar gezinnen konden overnachten, zette de organisatie maandag tractoren in om de caravans en campers van het terrein te helpen. Door de regen van de afgelopen dagen was de afrijstrook in een modderpoel veranderd. “Modder of niet, we komen volgend jaar zeker terug”, klinkt het bij een koppel uit Assebroek.

Lees alles over Festival Dranouter in ons dossier.

Op de ‘Stille Camping Zone’ in Dranouter verzamelden afgelopen weekend veelal festivalgangers die samen met hun kinderen kwamen genieten. Vaak overnachten ze daarbij in een caravan of een camper. Op het terrein bevonden zich in totaal zo'n 300 voertuigen en die moesten maandag in de loop van de dag allemaal van het terrein. Omdat de afrijstrook van de camping er door de regen van afgelopen weekend nogal modderig bijlag, zette de organisatie tractors in om de campers en de caravans van de site te helpen. Die werden tot bij de uitgang gesleept zodat ze vanaf daar zonder problemen konden vertrekken.

Lichte chaos

Bert Sticker (42) uit Ieper werd op die manier geholpen. Bert was samen met zijn vrouw sinds donderdag op de ‘Stille Caming Zone’. Hun dochter kwam hen twee dagen achterna. “Sinds mijn zestiende kom ik met de KSA van Poperinge naar hier. Het is altijd een leuk weerzien met de vrienden van toen. Door corona bleven we niet meer slapen, maar ik wou dat graag opnieuw doen. Mijn vrouw stelde als voorwaarde dat we dat met de caravan zouden komen. Het plan was eigenlijk om zondag al huiswaarts te vertrekken, maar door de regenval en de daarbij gepaarde lichte chaos was het moeilijk om weg te geraken. We besloten dan maar om een nachtje langer te blijven. Omdat ik met mijn wagen niet op het terrein mocht, hielp de tractor onze caravan van de weide. Een mooie service, want wie weet hoe lang we daar anders nog hadden gestaan.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm In Dranouter werden de grote middelen aangewend om de campers van de Stille Camping zone te helpen. © Henk Deleu

Stefaan Van Nieuwkerke (57) en zijn partner Marleen (58) uit Assebroek waren met een bestelwagen naar de ‘Stille Camping Zone’ afgezakt. “Ook wij zijn hier sinds donderdag. In het verleden kwam ik met een groep van de krachtbalclub Sint-Michiels, met daarbij nogal wat jongeren. We komen hier zeker al 10 jaar en vroeger overnachtten we op de gewone camping. Met wat ouder te worden, verhuisden we naar de stille camping omdat je daar vanaf 23 uur rust hebt. Het was natuurlijk een beetje vettig met de modder, maar het was echt tof. Mensen zijn echt vriendelijk en je hebt hier koffie en koeken ’s morgens. De regen was natuurlijk een beetje een domper op het humeur van sommigen, maar soit.”

Niet klagen

“We waren deze ochtend al vroeg wakker. De medewerkers hadden me gezegd dat ze vanaf 9 uur zouden beginnen met de tractors. Vijf na negen was het al mijn beurt. Ik kan dus echt niet klagen. Ik wou het niet riskeren om op eigen kracht naar buiten te rijden, want voor je het weet, zit je vast en hou je iedereen op. Dat kan de bedoeling niet zijn”, zegt Stefaan.

De organisatoren lieten geen wagens op het campingterrein toe, zodat alles beheersbaar bleef. Auto’s en bestelwagens die op eigen kracht konden vetrekken, mochten dat wel doen. “Modder of niet, wij komen volgend jaar in ieder geval terug”, aldus nog Stefaan en Marleen.

Volledig scherm Het was een zwaar weekendje. © Henk Deleu

Volledig scherm In Dranouter werden de grote middelen aangewend om de campers van de Stille Camping zone te helpen. © Henk Deleu

Volledig scherm In Dranouter werden de grote middelen aangewend om de campers van de Stille Camping zone te helpen. © Henk Deleu

Volledig scherm In Dranouter werden de grote middelen aangewend om de campers van de Stille Camping zone te helpen. © Henk Deleu

Volledig scherm In Dranouter werden de grote middelen aangewend om de campers van de Stille Camping zone te helpen. © Henk Deleu

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.