Opnieuw picknicken op oude festivalweide: “Een unieke ervaring in het prachtig Dranouter”

DranouterWegens succes verlengd: picknicken op de oude weide van Festival Dranouter, heilige grond waar ooit Nick Cave en The Pogues een concert speelden. De pop-up picknick CHALET kan tijdens alle weekends in september en oktober worden geboekt. “Wees er vlug bij.”

Het concept van CHALET kreeg vorm tijdens de coronacrisis. “In 2020 moesten onze werking noodgedwongen out of te box denken”, zegt Bavo Vanden Broeck van Dranouter vzw. “We kwamen op het idee een volledig coronaproof restaurantervaring aan te bieden waarin we unieke locaties verbinden aan streekproducten en de korte keten. We deden dat met onze houten huisjes waar plaats is voor minimum 6 en maximum 10 mensen.”

Vegan alternatief

In het najaar van 2021 zette Dranoeter vzw twee succesvolle edities van Pop-Up Resto Chalet op poten: op de festivalweide De Voute en wijndomein Entre Deux Monts. Het voorjaar van 2022 zorgde voor een nieuwe formule, met Pop-Up Picknick Chalet. Tijdens de weekends van september en oktober kan je op de ‘oude’ festivalweide in de Koudekotstraat in Dranouter opnieuw terecht voor een picknickformule met aperitiefhapjes, hoofdgerecht en dessert. “Op deze locatie vonden optredens plaats van onder andere Nick Cave, Miriam Makeba, Billy Bragg, The Dubliners en The Pogues. Nu kan je er heerlijk picknicken.” Naast een formule met vleeshapjes is er een vegan alternatief en een kinderpicknick mogelijk. “De formules werden samengesteld met aandacht voor de seizoenen en variatie in streekproducten. Zo proef je van het lekkerste wat de Westhoek te bieden heeft”, klink het.

Volledig scherm de houten chalet pickncik Dranouter © Dranoeter vzw

In de gewone picknickmand stopt een tapenade met huisbereide toastjes als apero. Als hoofdgerecht is er ambachtelijk hoofdvlees bereid met St. Bernardus Tripel (Poperinge), ambachtelijke rillette op smaak gebracht met St. Bernardus Prior (Poperinge), paté met Poperings Hommelbier, Watoukaas, Passendalekaas, boter van de Baljuwhoeve (Poperinge), mosterd en ei en dat met broodjes en ovenkoeken van Bio De Trog (Ieper). Het slaatje bestaat uit groenten van De Lindehoeve (Wulvergem). In het vegan pakket vind je onder andere producten van Bonrill (Ieper) terug.

Huisgemaakte picon

In elke picknickmand zit standaard een drankenaanbod, geselecteerd door Eetcafé ‘t Folk (Dranouter): gefilterd water van de Robinetto-watertap, huisgemaakte picon van Eetcafé ‘t Folk en het speciaal ontwikkelde huisbier Chalet (pils). Het is mogelijk extra dranken bij te bestellen: Hommelbier op kurk (Poperinge), 3 Monts op kurk (Noord-Frankrijk), tuinsappen Lombarts Calville (Poperinge), witte wijn Entre Deux Monts (Westouter), rode wijn Koudekot (Dranouter) en rosé Monteberg (Dranouter).

Volledig scherm Een gezellige sfeer aan de houten huisjes. © Dranoeter vzw

Wie deze ervaring boekt, die reserveert een privé CHALET-unit met 180°-view op het prachtige Dranouter. Het huisje is enkele uren beschikbaar voor jouw groep. Elke unit beschikt over een tafel, stoelen en enkele ligstoelen. De CHALETS zijn niet uitgerust met elektriciteit, verwarming of verlichting. Per dag zijn er slechts 3 units beschikbaar. De korteketenpicknickmanden zijn elke vrijdag, zaterdag en zondag te bestellen tijdens alle weekends in september en oktober voor minimum 4 en maximaal 10 personen. Reservaties verlopen via e-mail (info@popupchalet.be). Jouw bestelling haal je tussen 11.30 uur en 18 uur af in Eetcafé ’t Folk aan de Dikkebusstraat in Dranouter. De oude festivalweide met daarop de Chalet-units ligt slechts een kleine kilometer verderop. Alle praktische info lees je op www.popupchalet.be .

