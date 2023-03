Modderland, internationale artiestes verbinden oorlogslittekens: “Waar was de vrouw tijdens WO I?”

“Toen op 11 november 1918 het laatste schot viel, was de Westhoek herschapen tot een maanlandschap. Miljoenen mensen voelden de impact van vier jaar oorlog, maar in de beeldvorming is WO I echter een quasi uitsluitend mannelijk gegeven. Van staatsleider tot veldmaarschalk tot gewone soldaat. Allemaal mannen. Maar waar was de vrouw? De rol van de vrouw tijdens de ‘Groote Oorlog in de Westhoek’ was - en is - onderbelicht. Daarom laat Modderland 10 vrouwelijke artiesten ‘spreken’. Met een muzikale rode draad verbinden ze de ‘oorlogslittekens’ in het Heuvellandse landschap”, aldus Muziekcentrum Dranouter. Laat je tijdens thematische fietsroutes – deel 1 dit jaar en deel 2 volgend jaar – bij 10 WO I-sites ontwapenen door treffende songs van inspirerende, internationale artiestes. De thematische route zal beschikbaar zijn vanaf 19 mei via de Erfgoedapp.