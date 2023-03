Asfalteringswerken uitgesteld tot vrijdag door slechte weer

“De doorsteek in de Dikkebusstraat werd schoongemaakt voor de asfaltering en er is dus geen doorgang mogelijk”, aldus schepen Dirk Baekelandt (Gemeentebelangen). “Voorlopig planning voor de asfaltering is nu vrijdag 10 maart, als de weersomstandigheden het toelaten echter. Voor de Reningelststraat richting Reningelst is er ter hoogte van huisnummer 78 een strookje toplaag verwijderd. Dat moet dienen om in een later stadium een rioleringsbuis te voorzien die afvalwater naar het zuiveringsstation loodst. Er is nog doorgaand verkeer mogelijk, maar wel snelheid temperen alstublieft. Bedankt voor begrip en medewerking!”, aldus de schepen.