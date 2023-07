Botsing tussen truck en bestelwagen veroorzaakt brand in meerdere huizen: één dode, chauffeur van transportbedrijf H.Essers kritiek

In de Rijselstraat in Wijtschate, deelgemeente van het West-Vlaamse Heuvelland, is een vrachtwagen in de gevel van een woning gereden na een aanrijding met een bestelwagen. Beide voertuigen, een geparkeerde auto en drie woningen vatten vuur. De bestuurder van de bestelwagen overleefde de klap niet. De andere chauffeur, die werkt bij transportbedrijf H.Essers, werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis.

Omstreeks 8.30 uur werd de brandweer Westhoek opgeroepen voor een ongeval met een vrachtwagen en bestelwagen in de Rijselstraat. Volgens een getuige, die aan het kruispunt woont, kwam de bestelwagen aan hoge snelheid uit de richting van Mesen gereden en dwarste de bestuurder zonder te stoppen het kruispunt, net op het moment dat op de Rijselstraat uit de richting van Waasten (Warneton) een vrachtwagen kwam aangereden. Door de klap verloor de chauffeur van de vrachtwagen de controle over het stuur en reed het gevaarte een woning binnen. Daar brak brand uit. Al snel stonden de voorzijde van de vrachtwagen en de bestelwagen in lichterlaaie. Ook een geparkeerde auto ging gedeeltelijk in vlammen op. De aangereden woning ging volledig in vlammen op, het vuur breidde ook uit naar twee naastliggende huizen. Die liepen ook grote schade op.

Trucker in levensgevaar

De chauffeur van de bestelwagen overleefde de klap niet. De bestuurder van de vrachtwagen, een voertuig van H.Essers werd met brandwonden overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis Gent en is in levensgevaar. “Wat er precies gebeurd is, weten we nog niet”, klinkt het bij het transportbedrijf waar de man werkzaam is. “Onze chauffeur was op weg naar een klant. De laadruimte was op het moment van het ongeval leeg. Onze gedachten gaan uit naar het dodelijk slachtoffer uit de bestelwagen.” Bij het ongeval raakte ook een buurtbewoonster lichtgewond aan de voet. De vrouw werd ter plaatse verzorgd.

De brandweer, van beide kanten van de taalgrens, kwam na de oproep meteen massaal ter plaatse. “Momenteel is alles onder controle”, vertelt waarnemend burgemeester Bart Vanacker van Heuvelland. “Door de brand zullen vermoedelijk drie woningen onbewoonbaar zijn, maar het is nog te vroeg om ons daar definitief over uit te spreken.”

Een twaalftal inwoners van de getroffen huizen wordt opgevangen in het jeugdhostel Peace Village, in het naburige Mesen. “Die mensen krijgen begeleiding van slachtofferhulp en zullen later terecht kunnen in een noodwoning van de gemeente”, aldus Kristof Louagie van Brandweer Westhoek.

De Rijselstraat is volledig afgesloten voor het verkeer, dat zal vermoedelijk de rest van de dag zo blijven.

