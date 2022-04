Boshyacintenfestival zet paarse bloemenpracht in de kijker: “We spreken niet meer van de Kemmelberg, maar van de ‘Paarseberg’”

Bij bloeiende hyacinten denken vele mensen aan het Hallerbos in het Vlaams-Brabantse Halle. Je hoeft echter zo ver niet te gaan om van boshyacinten te kunnen genieten, ook in Heuvelland en dan vooral op de Kemmelberg is de kleur momenteel paars. Iemand die elke dag zicht heeft op de bloemenpracht is Philippe Vercoutter van Hostellerie Kemmelberg. In de lobby van het hotel-restaurant hangt een grote foto van de boshyacinten.