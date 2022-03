Boshyacintenfestival op Kemmelberg

Ieper/Heuvelland/Wevelgem Gent-Wevelgem voor het eerst weer mét publiek: “Na twee coronaja­ren verwachten we grote drukte”

Nu zondag 27 maart schiet Gent-Wevelgem uit de startblokken in Ieper. Voor het eerst sinds de start van de coronacrisis gebeurt dat met publiek. Ook op en rond de Kemmelberg zullen supporters kunnen genieten van een spektakel, net als bij de finish in Wevelgem. Francky Callens van restaurant In De Gouden Jaren, vlak naast de viptent op de Kemmelberg, is in z'n nopjes. “Ik vermoed dat het hier toch druk zal worden.”

24 maart