Borelle brengt opnieuw massa volk op de been om winter uit te drijven: “Hopelijk barst dit niet uit zijn voegen”

Verjaag de winter met een lentevuur of neem een blik achter de schermen van de zorg: onze weekend­tips in het zuiden van West-Vlaanderen

De lente is nog net niet in het land, maar dat betekent niet dat je er in het weekend van 18 en 19 maart in Zuid-West-Vlaanderen niet op uit kan trekken. Zo kan je onder andere genieten van een deugddoend lentevuur in Dranouter, gravelroutes met de fiets ontdekken in Izegem of je feestneus opzetten tijdens het Keikoppencarnaval in Poperinge.