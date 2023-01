Boete voor ex-veldwachter voor jachtmisdrijven op domein in Kemmel

Wervik Zaterdag Knechten van de koers in GC Forum met Christophe Vandegoor, Jelle Cleymans en stand-up comedian Joost Van Hyfte

Sportjournalist Christophe Vandegoor van Sporza brengt zaterdagavond vanaf acht uur in GC Forum in de Speiestraat in Wervik tijdens Knechten van de Koers verhalen vol heroïek over de heldenmoed van renners, de prachtige overwinningen en de onwaarschijnlijke tegenslagen.

27 januari