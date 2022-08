Boekenkaftdag 2022: kunstenaar voorziet schoolboeken van een mooie tekening

Praktisch

De Boekenkaftdag vindt plaats op vrijdag 2 september in de Kunstacademie in Poperinge op de Vroonhofsite (tussen 15.30 uur en 17 uur) en in de Oostlaan (17.30 uur tot 19 uur). Op zaterdag 3 september is dat het geval in de bib van Ieper in de Weverijstraat (9 uur tot 13 uur). Die dag kan het ook in de bib van Zonnebeke langs de Berten Pilstraat (tussen 14 uur en 17 uur). Op woensdag 7 september worden er boeken gekaft in OC Den Tap, Klerkenstraat 37 in Langemark-Poelkapelle (14 uur en 17 uur) en in de bib van Heuvelland langs de Schoolstraat in Wijtschate (14 uur en 17 uur). Opgelet: bij sommige bibliotheken is een inschrijving verplicht. Wie zin heeft om als vrijwilliger mee te helpen kaften, kan contact opnemen met de bib in de buurt. Meer info via co7.be/boekenkaftdag-2022.