Bezoek gratis de Lijstermolen van Westouter

RESTOTIP. De Musette in Dranouter: een combinatie van lekker eten en mooie fietstoch­ten

Het dorp Dranouter heeft meer te bieden dan enkel een muziekfestival. Zo maakt restaurant De Musette, te vinden in de oude pastoriewoning in het dorp, de verplaatsing naar de Westhoek meer dan de moeite. Het eethuis biedt ook fietsarrangementen aan, waarbij je na of voor de maaltijd de mooie streek kan verkennen. En kom je buiten adem aan tafel van het vele trappen, dan laat uitbaatster Freya je rustig bekomen. Kortom, een etentje in De Musette is een beetje op vakantie gaan.