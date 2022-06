Bezoek gratis de Lijstermolen in Westouter

Kortrijk Extra plaatsen buitenge­woon onderwijs in Kortrijk: “Dit gaat over onderwijs­kwa­li­teit voor de meest kwetsbare kinderen”

Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) investeert 3.642.731 euro in het Kortrijkse onderwijs. Met dit geld kunnen scholen in de stad 187 extra plaatsen creëren in het buitengewoon onderwijs. Die komen er in GO! Athena OV4 en BuSO De Lage Kouter.

