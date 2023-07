Vzw pakt uit met nieuwe wagen voor ‘Heksen­stoet’: “Wie de vorige al imposant vond, valt nu écht achterover”

De Walpurgisnachtwagen werd woensdagavond in Beselare gedoopt. “Het wordt zondag op de Heksenstoet de eye-catcher”, zegt voorzitter Charles Bayart van de vzw Heksenstoet. “Naast imposant, is hij spectaculair, vernuft en briljant.” Terwijl de voorstelling aan de gang was, gingen in het dorp tientallen mensen op zoek naar de heksenpoppen aan huizen, boerderijen, winkels en horeca.