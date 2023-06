Bestuurder (67) sterft nadat hij onwel wordt achter het stuur

Een 67-jarige bestuurder uit Heuvelland is vrijdagvoormiddag overleden nadat hij onwel werd achter het stuur in de Reningelststraat. De hulpdiensten gingen ter plaatse over tot reanimatie en voerden de man in kritieke toestand af naar het ziekenhuis. Daar is hij later deze voormiddag overleden.