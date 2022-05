Beroemde Dranoutenaar Petrus Plancius herdacht 400 jaar na zijn dood

Petrus Plancius is een Vlaamse astronoom, cartograaf en geograaf geboren in 1552 in Dranouter. De man heette eigenlijk Pieter Platevoet, maar verlatijnste dat tot Petrus Plancius. In 1566 trekt de beeldenstorm een spoor van vernieling in de regio. Een jaar later komt de Hertog van Alva orde op zaken stellen en de jonge Pieter neemt de benen naar Engeland, waar hij theologie en wetenschappen studeert. Op zijn 24ste keert hij als predikant terug naar Vlaanderen, maar in 1585 vluchtte hij opnieuw, nu naar Amsterdam. In 1590 ontwerpt de man 5 kaarten voor een bijbeluitgave. De Orbis Terrarum Typus De Integro Multis In Locis Emendatus wordt zijn bekendste kaart. Ook die werd opgenomen in bijbels en in de atlas Nova et exacta Terrarum Tabula geographica et hydrographica uit 1592. Als astronoom vervaardigde Plancius met hulp van aantekeningen van zeevaarders nauwkeurige sterrenkaarten.