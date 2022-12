Bernard Heens is ereburgemeester van Heuvelland

Bernard Heens woont in Nieuwkerke en heeft een politieke carrière van 45 jaar achter zijn naam staan. Hij was 12 jaar lang burgemeester van Heuvelland en 18 jaar schepen. Hij werd voor het eerst verkozen toen hij nog student rechten in Leuven was. In december vorig jaar nam hij afscheid van de gemeenteraad. Onder zijn bewind bouwde elk dorp een ontmoetingscentrum. Hij zorgde voor een woonzorgcentrum in Wijtschate en voor serviceflats voor bejaarde bewoners. Bernard combineerde zijn carrière als politicus met die van advocaat.