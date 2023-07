Belcanto Classic op zoek naar extra medewerkers

Trein mist stilgeval­len wagen in Menen op haar na dankzij tussen­komst brandweer: “Noodrem gebruikt”

In de Bruggestraat in Menen is een wagen zondagavond vast komen te zitten op het spoor, net wanneer er een trein in aantocht was. De auto kon gelukkig net op tijd achteruit geduwd worden.