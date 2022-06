BBQ veroorzaakt brand: woning en koterijen helemaal in vlammen opgegaan

GELUWE Woensdag­avond infomarkt over heraanleg doortocht Ter Hand

Aquafin en de stad Wervik plannen in de nabije toekomst riolerings- en wegeniswerken in de Magerheidstraat in Geluwe. Deze werken situeren zich vanaf de Ijsselbeekstraat tot en met de dorpskern in Ter Hand. Woensdag 22 juni tussen 17 en 20 uur is er een infomarkt in gemeenschapscentrum ’t Schooltje in de Magerheidstraat.

18:38