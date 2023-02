Auto sukkelt in ondiepe gracht, bestuurder blijft ongedeerd

Wervik Valentijns­de­gusta­tie in Chicolat, ook wijnen proeven

In de chocoladewinkel en tearoom Chicolat in het begin van de Leiestraat in Wervik is er komende zaterdag een dubbele Valentijnsdegustatie. Kim Desmet van Chicolat laat de bezoekers kennismaken met haar uitgebreid gamma artisanale pralines en chocolade, hartig aperitief-assortiment en geschenkmanden.

9:03