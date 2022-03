Alleenwonende vrouw toont haar goed hart maar wordt bestolen in eigen woning

Het slachtoffer deed de voordeur open nadat er was aangebeld. Voor haar stond een man die vriendelijk in het Frans vroeg of hij even naar het toilet mocht gaan in de woning. De hoogbejaarde dame liet dat toe. Maar nadat de man weer vertrokken was, stelde ze vast dat haar portemonnee was gestolen. De politie onderzoekt de zaak maar wil ook, samen met het buurtinformatienetwerk, vooral oudere mensen waarschuwen, om op die manier eventueel gelijkaardige diefstallen te verijdelen. “Het staat mensen vrij om iemand toe te laten in hun woning, of net de toegang te weigeren”, zegt Glenn Verdru. “Het is goed om waakzaam te zijn, zeker als het om onbekenden gaat. En wie twijfelt, kon ons altijd bellen.” Verdachte gedragingen mogen gemeld worden via het nummer van de politiezone Arro Ieper: 057-230 500.