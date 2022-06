Alleenstaande man kan terecht in noodwoning, na allesverwoestende brand

De alleenstaande man, wiens moeder nog leeft maar in een woonzorgcentrum verblijft, werd dinsdagnamiddag naar het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper overgebracht, omdat hij rook had ingeademd. Hij werd er enkele nachten in observatie gehouden. Maar intussen kan de man terecht in een noodwoning van de gemeente, in Kemmel. De noodwoning, in de buurt van de brandweerkazerne, wordt regelmatig gebruikt maar was nu toevallig vrij. Op de dag van de brand nog, werd ze meteen verlucht omdat ze een tijdje opgesloten had gestaan. Intussen is alles klaar om Johan Bauw er zijn intrek te laten nemen. De man kan er zes maanden blijven, in afwachting van een definitieve oplossing van zijn onverwacht probleem van huisvesting.