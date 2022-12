Al meteen drukke concertmaand in Muziekcentrum Dranouter

Gouden toekomst

Op vrijdag 20 januari om 20.30 uur is het de beurt aan Vincent Coomans die een try-out doet van zijn eerste album ‘The Great Rebuild’. De dertiger uit Kortrijk bewees eerder al dat zijn melancholische sound heel wat potentieel heeft. De terugkerende thematiek van verlangen, afstand en rouw binnen zijn muziek doen denken aan artiesten zoals als Sufjan Stevens, Damien Jurado, Bill-Ryder Jones en Eliott Smith. Na de release van zijn EP ‘Can’t you see that I slowly distance myself from you’ in 2020, komt begin 2023 zijn debutalbum ‘The Great Rebuild’ uit. “We voorspellen een gouden toekomst voor deze jonge met Ieperse roots”, klinkt het in Dranouter.