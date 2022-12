Actiegroep Boerenhart Vlaanderen zaait natuurterrein in als protest tegen inpalmen landbouwgrond

Het begon allemaal met het inplanten van enkele boerenkerkhoven langs verschillende wegen in de regio Het laatste wapenfeit speelde zich af in Westouter, waar ze ook enkele boerenkerkhoven optrokken. Ook zaaiden ze ter hoogte van de zetellift Cordoba een terrein van zo’n halve hectare in met graan. Het stuk grond werd aangekocht door het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos en zal dienen als natuurgebied vanaf 2023. Dergelijk gronden worden gebruikt om bossen aan te planten of als hooiland, wat de biodiversiteit kan bevorderen. “Niets tegen de natuur, maar dat mag niet ten koste gaan van landbouwgrond”, zeggen de boeren. “Vooral in tijden dat we meer en meer lokaal willen werken. Weet dat een stuk grond van 1 vierkante meter goed is voor 1 brood. Dit stuk grond kon dus 5.000 broden opleveren.” De boeren sluiten verdere acties niet uit, “maar geweld gebruiken doen we niet. We zijn geen terroristen. We willen op een vreedzame manier de aandacht op onze problematiek richten.”