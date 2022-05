Aantal West-Vlaamse wijnboeren blijft stijgen: “We gaan van 42 hectare naar 86 hectare druivenranken in 4 jaar tijd”

WesthoekHet aantal West-Vlamingen dat zich op de wijnbouw stort blijft stijgen. Terwijl er in 2019 19 wijnmakers actief waren in onze , waren er dat vorig jaar al 30. Simon Riquiere van wijndomein Heerlynckhyt Roonen Bergh in Westouter brengt volgend jaar zijn eerste flessen op de markt. “Het is bedoeling om tot 20.000 druivenranken te bewerken, goed voor evenveel flessen.”

De wijnproductie in België nam in 2021 sterk af ten opzichte van 2020. Vooral het weer zorgde voor een domper. Toch zit de wijnbouw nog steeds in de lift en zeker in West-Vlaanderen. In 2018 beplantten de wijnmakers in totaal 42,81 hectare met wijnranken. Vorig jaar was dat al 86 hectare, wat neerkomt op meer dan een verdubbeling op 4 jaar tijd.

“De Belgische wijnbouw is nog een jonge sector, maar begint toch zijn eigen identiteit te ontwikkelen”, aldus Lodewijk Waes, voorzitter van de vzw Belgische Wijnbouwers. “Onze wijnen zijn typische cool climate wijnen: fris, mineraal en vrij laag in alcohol – eigenschappen die tegenwoordig enorm gesmaakt worden door heel wat wijnliefhebbers. Door de kleinschaligheid van onze domeinen – gemiddeld niet groter dan 4 ha – zijn de meeste wijnbouwers pure stielmannen, die streven naar kwaliteit in plaats van kwantiteit.”

Mousserende wijn

In 2021 nam de wijnproductie in ons land sterk af ten opzichte van het jaar daarvoor. De grootste oorzaak was het slechte weer. In onze provincie werd vorig jaar toch een dikke 170.000 liter wijn afgeleverd. De West-Vlaamse wijnboeren produceerden minder mousserende en rode wijn, van witte wijn werd er dan wel meer op flessen getrokken: 131.475 liter. In 2019 was dat 85.135 liter en in 2020 nog 125.021 liter. Van rode wijn produceerden de wijnboeren in onze wijndomeinen 18.125 liter, in 2020 was dat nog 22.328 liter. In totaal werd er vorig jaar ook 16.225 witte mousserende wijn gemaakt, in 2020 was dat 30.975 liter en 2019 was goed voor 54.420 liter. Tenslotte brachten de West-Vlaamse wijnboeren vorig jaar 4.545 rosé met bubbels op de markt.

Volledig scherm Simon Riquire bij zijn wijnranken. © RV

Paarden

Het aantal wijnboeren in onze provincie blijft jaar na jaar stijgen. Zo waren er in 2019 in West-Vlaanderen 19 wijnbouwers actief, vorig jaar waren er dat 30. De meeste van hen zijn actief in de Westhoek, maar bijvoorbeeld op wijndomein Vitse-Boydens in Bredene wordt sinds kort wijn gemaakt. Iemand die volgend jaar zijn eerste flessen op de markt wil brengen is Simon Riquiere van wijndomein Heerlynckhyt Roonen Bergh in de Hellegatstraat in Westouter. “Mijn ouders komen uit de horeca en de interesse in wijn is er altijd geweest bij mij”, aldus Simon. “Vroeger baatten mijn vrouw en ik een paardenaccommodatie uit en toen we daar mee stopten, gingen we op zoek naar iets anders.”

Investeerder

Simon volgde een cursus ‘landbouw’ en deed zijn stage bij Ward Six. “Vanaf dat moment ging de bal aan het rollen. Ik begon in 2019 met de voorbereidingen van mijn wijngaard. Het jaar daarop planten we 3.600 wijnranken aan met druiven Chardonnay, Auxerrois, Pinot Blanc en Sauvignon Blanc. Vorig jaar breidden we uit met nog 7.500 wijnranken. Het is de bedoeling om in totaal 20.000 planten te beheren, een deel daarvan in een project van een investeerder, samen met Ward Six van wijndomein Monteberg.” Simon Requiere bevestigt dat 2021 een minder goed oogstjaar was. “Door het natte weer was er veel schimmel en dat is zorgde voor minder opbrengst. Ik hoor dat er in het algemeen toch 30 tot 40 procent minder druiven werden geplukt. Dit jaar ziet het er alvast een stuk beter uit. We hebben droog en warm voorjaar en dat is voor ons wijnbouwers een prima zaak.”