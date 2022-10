Aantal bankautomaten slinkt in Heuvelland: “De spreiding kan veel beter”

HeuvellandIn Heuvelland slinkt het aantal bankautomaten. In Loker kan er niet meer worden gepind, en binnenkort is dat ook in Nieuwkerke niet meer mogelijk. Enkel in Kemmel en in Wijtschate, bij de bank Crelan, zal geld uit de muur worden gehaald. CD&V-Heuvelland trekt aan de alarmbel.

Wie in Heuvelland cash geld wil afhalen, kan daarvoor naar de Dries in Kemmel, waar in het voormalig KBC-kantoor een Batopin-bankautomaat te vinden is. Batopin is een samenwerkingsverband tussen de vier grootbanken. “Het bankautomaat in Westouter verdween al een aantal jaar geleden en dat in Kemmel eind 2021. Omdat de spreiding dan wat minder begon te worden, namen we contact op met Batopin met de vraag om een bankautomaat in Westouter en Kemmel te voorzien”, zegt burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen).

Extra bankautomaat

“Kemmel en Westouter zijn twee wat grotere dorpen die niet onbelangrijk zijn op toeristisch vlak. Batopin had toen al plannen voor een automaat in Kemmel, dat er ondertussen is. De vier banken hebben onder elkaar echter een afspraak: binnen een straal van x-aantal kilometer rond een Batopin-automaat moeten de andere apparaten weg. Het gevolg is dat inderdaad Loker en Nieuwkerke verdwijnen. We zijn echter vragende partij om minstens in de hoek De Klijte, Loker, Westouter, Reningelst nog een Batopin te voorzien, hoewel dat nog niet voor meteen zal zijn.”

Zwarteberg

“Toegankelijke bankautomaten zijn een must. De spreiding is voor Heuvelland verre van ideaal”, aldus CD&V-raadslid Nathan Duhayon. “Bovendien is het centrum van Kemmel al zeer druk. Door alle Heuvellanders die richting uit te sturen om cash, vergroten we de drukte en plaatsen we de bankautomaten niet meteen op een goed bereikbare plaats.”

Raadslid Ivo Fonteyne (N-VA) merkt op dat er ook een automaat is op de Zwarteberg. “Weliswaar van een Franse bank, maar daar kan je als Belg geld afhalen”, aldus Fonteyne.

