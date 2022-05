4de editie van Bunkerdag: van Commandobunker tot John McCraebunker

Aan de John McCraebunker langs de Diksmuideweg in Ieper is er een rondleiding over het leven en werk van dichter John McCrae. Met In Flanders Fields schreef hij meest beroemde gedicht uit de Eerste Wereldoorlog. Aan Hooge Crater Museum in Zillebeke is de Duitse machinegeweerbunker Bellewaerdebeek te vinden. Die werd pas in 2020 blootgelegd en toegankelijk gemaakt. Op Bunkerdag neemt een vertelgids de bezoeker er op sleeptouw. In Kemmel opent op 5 juni de Commandobunker uit de koude oorlog de deuren. De communicatiebunker werd gebouwd in de jaren ’50 van de vorige eeuw, maar was al onmiddellijk onbruikbaar. In de jaren ’60 werd de bunker opnieuw ingericht, maar dan als hoofdkwartier. Langs de Roeselarestraat in Sint-Juliaan was er tijdens WO I de bovengrondse versterking Kaserne 2 Graf Haeseler, vermoedelijk een hulppost en een onderkomen voor troepen. Langs de Peperstraat in Sint-Juliaan is dan weer de Kaserne 2 Hertog Albrecht te vinden. Die bunker was oorspronkelijk 25 meter lang en nu nog steeds goed voor 17 meter. Aan de achterkant is de gang voor het smalspoor te zien. Dit verbond het spoor aan de Brugseweg met Kaserne 1 en Kitchener’s Wood. Meer info over de Bunkerdag via www.raversyde.be/nl/bunkerdag-2022.