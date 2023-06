24 kunstwerken brengen WO I-sporen opnieuw tot leven: “Ontdek tijdens zes fietstochten het verhaal”

Eerste inclusief speelplein komt op de Leege Kouter, ook kinderen en jongeren met een beperking zullen er welkom zijn: “Er ligt daar al enkele jaren een speelplein zonder echte invulling”

Op de Leege Kouter in Zonnebeke komt een inclusief speelplein. Ook kinderen en jongeren met een beperking zullen er welkom zijn. “Van het kabinet van Vlaams minister Benjamin Dalle zijn we investeringssubsidie van 60.000 euro toegezegd”, zegt schepen voor Jeugd Koen Meersseman (#Team8980). “De totale kostprijs is geraamd op 100.000 euro.”