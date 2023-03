20.000ste deelnemer aan arrangement ‘Eigen Kweek’: “Nooit gedacht dat deze activiteit zo succesvol zou zijn”

Mindy Demulder (41) werd afgelopen zaterdag op kabellift Cordoba in Westouter in de bloemetjes gezet. De vrouw uit Schorisse blijkt tot haar eigen verbazing de 20.000ste deelnemer te zijn aan het ‘Eigen Kweek’-arrangement van de gemeente Heuvelland. Ze nam deel samen met haar vriend Sam Casteels (51) en een groep vrienden. “Het was al een tijdje geleden dat we hier nog op bezoek waren, maar het blijft een heel aangename streek”, zegt Sam. “Het is een beetje te vergelijken met de Vlaamse Ardennen, waar wij wonen. Hier is het wel nog een beetje meer open. Of we tijdens de tour nog zaken herkennen uit de reeks? Uiteraard, vooral de weed die we hebben gerookt. Grapje he”, lacht Sam.

Mooie verhalen

De tv-serie Eigen Kweek, die draait rond aardappelteler Jos en zoon Steven Welvaert, werd voornamelijk in Heuvelland gedraaid. De gemeente werkte rond de serie een uitstap uit. “Op 14 januari 2014 deed ik mijn eerste ‘Eigen Kweek’-toer”, zegt gids en bezieler Johan Dierynck. “Ondertussen zitten we dus aan de 20.000ste deelnemer en kregen we al 682 groepen over de vloer. Het blijf een succesformule. Voor dit jaar boekten al opnieuw 21 groepen en er komen er nog regelmatig bij. Mijn taak is om leuke verhalen te vertellen over de reeks, maar ook over de dorpen van Heuvelland. Ik probeer de mensen te overtuigen om nog eens terug te komen naar onze mooie gemeente.”

10de verjaardag

“Omdat het zo succesvol is, willen we er zeker nog niet mee stoppen. Binnenkort is het trouwens de 10de verjaardag van het evenement”, zegt schepen Bart Vanacker (Gemeentebelangen). “We hadden nooit gedacht dat het zo lang zo succesvol zou blijven. Ik denk dat vooral de mond-aan-mondreclame door mensen die hebben deelgenomen aan de activiteit daartoe bijdraagt.”

