Zware regen en bewolking in Heusden-Zolder vanmiddag

Volg groei van de bloesems op de voet met Bloesemme­ter 2023

De lente is sinds enkele dagen officieel gestart en dus kan ook het aftellen naar de bloesemperiode beginnen. Naar goede gewoonte is daarom de Bloesemmeter van Toerisme Sint-Truiden opnieuw gelanceerd. Het Proefcentrum Fruitteelt voorziet de Bloesemmeter telkens van nieuwe informatie en beelden over de bloesems.