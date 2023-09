HUIZEN­JACHT. Herk-de-Stad, de rust van groene vergezich­ten en toch vlak bij Hasselt: “Woning voor 300.000 euro? Daar ga je sowieso werk aan hebben”

Op zoek naar een nieuwe stek in Limburg of gewoon benieuwd naar de prijzen en waarom mensen er graag wonen? Elke week zoeken wij het voor jou uit met een lokale vastgoedexpert. Deze week bezoeken we Herk-de-Stad met vastgoedmakelaar Joeri Moonen van Empresa Consult. “We merken dat zeker de deelgemeenten erg in trek zijn”, klinkt het.