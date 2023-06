Zeventiger uit Lummen gearresteerd voor poging tot moord

Omstreeks 13.30 uur kregen de hulpdiensten maandag een oproep binnen over een vrouw die vanop het terras van haar appartement op Inakker in Heusden-Zolder om hulp aan het roepen was. Ze hing vol bloed, waardoor de lokale politie samen met de medische hulpdiensten ter plaatse kwamen. De 66-jarige bewoonster werd in haar appartement gevonden en bleek zwaargewond te zijn, maar niet in levensgevaar te verkeren.