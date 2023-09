Zeven puppy's gedumpt aan circuit Zolder: “Waarom kiezen mensen voor honden om ze dan zo te laten verhongeren?”

Bij het asiel draaien ze overuren en werden er alleen in de maand augustus al maar liefst 40 hondjes in beslag genomen, waar steeds een pak zware kosten bij komen kijken. Sommige dieren worden geopereerd, en zulke ingrepen kosten veel geld. “Deze zeven pups zijn nog niet vrij ter adoptie. Er loopt nog een gerechtelijk onderzoek én ze moeten ook nog aansterken. Feit is dat we de harde waarheid willen tonen, en dat dit geen uitzondering meer is. Eerlijk, we kunnen dit ook niet meer alleen en vragen hulp. Elke euro is daarom welkom op het rekeningnummer: BE 85 2350 2617 0006.”