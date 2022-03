Werk mee aan een veilige schoolomgeving in Eversel

Om een verkeersveilige en duurzame schoolomgeving in Eversel te creëren voor de leerlingen van Vrije Basisschool De Springplank, zit de gemeente samen met verschillende instanties om later dit jaar enkele proefopstellingen in de straat te organiseren. Na elke proefopstelling is er ruimte voor evaluatie en bijsturing om op termijn definitieve verkeerskundige maatregelen te kunnen nemen in de bredere schoolomgeving. Voor de evaluatie heeft de gemeente jouw hulp nodig. Wil jij graag meewerken aan een veilige en duurzame schoolomgeving? Schrijf je dan in via deze link voor de participatieworkshop op maandag 21 maart van 18u30 tot 20u30 in parochiezaal Sint-Baaf. Je kan je inschrijven tot zondag 13 maart. Meer informatie vind je hier.