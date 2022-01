Weggeefactie kasteel Terlaemen volledig volzet: “De mails blijven binnenstromen. Laat het stoppen!”

Heusden-Zolder Circuit Zolder herstart met ‘Avondfiet­sen’

Goed nieuws voor fietsliefhebbers, want op 18 januari 2022 zal het Avondfietsen – mits goed weer – herstarten op het Circuit van Zolder. Het Avondfietsen zal zoals vorig jaar elke dinsdag, woensdag en donderdag plaatsvinden van 17.30 uur tot 21 uur. Dagen waarop er niet kan gefietst worden, zullen gecommuniceerd worden via Facebook en de website. Vanaf dit jaar zal een dagticket 4 euro kosten. Een Cycling Card kost 59 euro en is te bestellen via ticketshop.ticketmatic.com/circuitzolder/shop. Bij het Avondfietsen kunnen toeristen zich uitleven op een verkeersvrij circuit. Dat is bovendien verlicht en je hebt er ook de mogelijkheid om er in grote groep tegen hoge snelheden te rijden.

11 januari