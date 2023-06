WEER. Vanochtend kans op gedeeltelijk bewolkt weer in Heusden-Zolder

Buren helpen Maria (66) vlak na moordpo­ging: “Er lag overal bloed... Ze zei dat haar ex-part­ner dat gedaan had”

“Ze had pijn en was volledig gechoqueerd.” Waarom de 66-jarige Maria in haar appartement – in het centrum van Zolder – hardhandig werd aangepakt door haar 70-jarige ex-partner, is voorlopig een raadsel. Toen de vrouw vanop haar balkon om hulp schreeuwde, schoten buurtbewoners in actie. “Ik ging binnen in de flat en zag meteen dat er een vechtpartij was gebeurd.”