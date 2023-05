WEER. In Heusden-Zolder heldere ochtend

DOVO oefent in zwembad, biblio­theek en gemeente­huis van Leopolds­burg

De Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen van Defensie, beter bekend als DOVO, organiseert van maandag 22 tot en met donderdag 25 mei een grote oefening in de gemeente. Die oefening zal onder meer plaats vinden in het cultuurcentrum, zwembad en bibliotheek van de gemeente, al zullen bezoekers daar geen last van ondervinden.