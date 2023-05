WEER. Bewolkt weer in Heusden-Zolder vanochtend

‘Link in de kabel’ moet Truiense jongeren wapenen tegen online gevaren

Via een nieuwe preventie-actie in samenwerking met ‘Link in de Kabel’ wil Sint-Truiden scholieren uit de eerste graad secundair onderwijs wapenen tegen online gevaren. Tijdens het spel ‘Cyboteur’ komen actuele thema’s als cyberpesten, sexting en phishing aan bod. De organisatie ging de voorbije weken al langs bij 74 klassen in zes secundaire scholen in de stad.