Video toont hoe student schop in het gezicht krijgt tijdens zware vechtpartij tussen tieners

Hasselt Hasselt blijft inzetten op ‘Family App’ in woonzorg­cen­tra: “Dé oplossing voor gemis aan persoon­lijk contact”

De ‘Family App’ die in de woonzorgcentra van HOGEVIJF in Hasselt werd geïntroduceerd in volle coronacrisis, is een succes. “We krijgen heel wat positieve reacties op de app, dus zullen we deze ook eens de pandemie volledig achter de rug is blijven gebruiken,” aldus schepen van de Hasselaar Dymfna Meynen (N-VA).

15:08