Verwarming twee graden lager en openbare verlichting tussentijds doven: dit is hoe Heusden-Zolder de energiecrisis bestrijdt

De verwarming in de gemeentelijke gebouwen van Heusden-Zolder stond vorig jaar nog op 21,3 graden, maar daalt intussen naar 19 graden. “Ook onze sporthallen worden slechts verwarmd tot 15 graden, al volgen de kleedkamers het regime van de administratieve ruimtes en verwarmen we daar tot 19 graden", legt burgemeester Mario Borremans (GOED) uit. “Klaslokalen op onze scholen verwarmen we tot 20 graden. Hier worden administratieve ruimtes zoals leraarskamers, directiekamers en het secretariaat dan weer verwarmd tot 19 graden.”

De gemeente hoopt verder ook mee te gaan in het masterplan van Fluvius waardoor alle openbare verlichting tussen 23 uur ‘s avonds en 5 uur ‘s ochtends gedoofd kan worden. “Daarnaast wordt de verlichting in onze openbare gebouwen stelselmatig vervangen door LED-verlichting en de verlichting zal ook hier enkel branden tijdens de openingsuren en op momenten dat er iemand aanwezig is. Tegelijkertijd loopt er een procedure om huidige installaties zonnepanelen uit te breiden en nieuwe installaties te plaatsen. Ook energiedelen wordt onderzocht en wordt zo snel mogelijk opgestart”, verduidelijkt de burgemeester.

Sfeerverlichting tijdens Kerst

Of er minder sfeerverlichting in Heusden-Zolder zal schijnen tijdens de feestdagen? “We bekijken inderdaad nog of we de periode willen inkorten waarin de kerstverlichting brandt. Hoe dan ook is onze kerstverlichting 100 procent LED en valt dit gebruik dus relatief mee. Als gemeente denken we ook aan het welzijn van onze burgers en weten we dat vrolijk verlichte straten in december echt een meerwaarde bieden.”