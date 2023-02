Verkeerscontroles in Heusden-Zolder: Twee jonge bestuurders moeten voor rechter verschijnen

Dertiger krijgt vijf jaar cel voor granaataan­slag op gezinswo­ning in Maasmeche­len: “Hij heeft een nietsont­zien­de criminele ingesteld­heid”

Een 33-jarige man uit Houthalen is veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar omdat hij in de nacht van 9 op 10 oktober 2019 twee handgranaten liet ontploffen aan een woning aan de Molenstraat in Maasmechelen. De ouders en hun vier minderjarige kinderen lagen op dat ogenblik in de woning te slapen. De fitness-vriend van de dertiger, die ook vijf jaar cel riskeerde voor de granaataanslag, kreeg goed nieuws.