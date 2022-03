Van foutparkeerders tot verkommerde voortuinen: Heusden-Zolder telt 691 GAS-dossiers in 2021

Pelt / Beringen Limburg boven op wereldexpo in Dubai: Belle Perez verschijnt in ontwerp van Nicky Vankets

Op de wereldexpo in Dubai was het even Limburg boven. Belle Perez, de zangeres uit Pelt, verscheen er verrassend in een ontwerp van ontwerper Nicky Vankets uit Beringen. “Het was een unieke ervaring die nog een tijdje blijft nazinderen voor iedereen die erbij was”, reageert Perez.

19 maart