Uitslaande brand in school in Heusden: enkel leegstaand gedeelte getroffen, brandweer blust na

“Het deel waar de brand zich situeerde, was klaar voor de sloop”, zegt de officier van de brandweer. Dat gedeelte van de school is dus grotendeels verwoest. De brandweer is nu nog aan het nablussen. De straat is wel nog steeds afgesloten. Bij de brand zou geen asbest zijn vrijgekomen. Enkele leerkrachten kwamen wel al een kijkje nemen. “Het doet toch vies om dat zo te zien”, stellen ze.

Maandag gewoon weer open

De brand heeft geen invloed op de werking van de school. Momenteel is het krokusvakantie, maar maandag zal de school gewoon weer opengaan. Het enige wat men nog moet bekijken is het afdak, want dat is beschadigd. De speelplaats is echter groot genoeg om te spelen. “We gaan het heel veilig houden”, aldus directeur Christine Devoge. Op de lessen zal de brand geen impact hebben. Het gebouw waar de leerlingen les volgen, liep geen schade op.