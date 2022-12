Twintiger veroordeeld tot 2 jaar cel voor terroriseren van ex-vriendin

Op 1 juli 2021 had hij een Swarovski-halsketting van haar gestolen. Hij dreigde ermee een molotovcocktail naar haar woning te gooien en haar huis in de fik te steken. Hij had ook gedreigd haar van kant te maken. Tussen 1 april en 13 augustus 2021 viel hij haar meermaals lastig. Hij stuurde 311 berichten via sms of whatsapp. Op 1 juli 2021 was hij haar appartement binnengeraakt. In de kelder had hij de waterkraan opengedraaid, waardoor de kelder onder water liep.

Om de flat binnen te dringen had hij het kind van zijn ex geduwd. De zus van het slachtoffer was aanwezig, want zij bleef op het appartement van het slachtoffer om een oogje in het zeil te houden. Op 3 juni 2021 had hij zelfs de hond meegenomen. De beklaagde gaf toe emotioneel te reageren als hij onder invloed was van drugs en licht ontvlambaar als hij gedronken had. Beklaagde had de nieuwe vriend van zijn ex mishandeld. Hij had letsels aan zijn oogkas en een stuk van een hoektand was afgebroken.