Tweede incident in maand tijd aan Velodroom in Zolder, maar schade lijkt mee te vallen: “Dit gebeurt nu eenmaal op een werf”

Heusden-ZolderVoor de tweede keer in een maand tijd heeft een werfincident plaatsgevonden aan de Velodroom in Zolder. Het sportcomplex, met een overdekte wielerpiste van olympische allure, moet in het voorjaar van 2023 de deuren openen. Wat de impact van het laatste incident zal zijn, moet nog blijken. Maar de schade lijkt vooralsnog mee te vallen.

Op 18 juni vond de officiële eerstensteenlegging van de Velodroom plaats, al was dat een symbolisch moment, want de werken waren op dat moment al flink opgeschoten. Uithangbord van het complex wordt natuurlijk de nieuwe piste, die voldoet aan de UCI-normen. Hiermee kan Vlaanderen binnenkort EK’s en WK’s baanwielrennen organiseren. Zowel voor het recreatiewielrennen als voor de Belgische topsporters betekent het nieuwe centrum in Limburg een grote stap voorwaarts. “De nieuwe velodroom wordt een fantastisch uithangbord voor de Vlaamse wielersport”, was Minister van Sport Ben Weyts (N-VA) enthousiast.

De bouw van het sportcomplex, dat naast de overdekte wielerpiste ook een gymnastiekhal, een medisch centrum, een horecazaak, een fitness en commerciële ruimtes zal bevatten, lag in juni nog perfect op schema om in het voorjaar van 2023 de deuren te openen. In juni heeft een eerste incident plaatsgevonden. Dat liet een lezer ons weten en wordt bevestigd door Tom Van Look, directeur sportcentra bij Sport Vlaanderen. “Er was toen veel regenval op korte tijd. Daardoor heeft een gedeelte het begeven. Dat heeft geleid tot een vertraging van een week.”

Dakspant

Deze keer was er incident met een dakspant. Die heeft als functie om de dakconstructie te dragen, inclusief de belasting van de dakbedekking. “Het gaat dus niet om het dak”, onderstreept Van Look. “Momenteel zijn de ingenieurs en architecten aan het onderzoeken wat er is misgelopen. Er is nog geen duidelijkheid over de impact op de oplevering. Ik denk niet dat het meteen een drama is. We gaan hiermee geen jaar verliezen. Met de info waarover we op dit moment beschikken is alles nog op schema om in het voorjaar 2023 te openen.”

Link met onweer?

De context van het incident is nog niet duidelijk. Het heeft donderdagavond - en nacht wel hevig geonweerd in Limburg, maar het is niet duidelijk of er een link is met deze gebeurtenissen. “Het zijn hoe dan ook dingen die gebeuren op een werf”, besluit Van Look. “Zeker wanneer het gaat om een groot complex zoals hier. Maandag hopen we meer duidelijkheid te krijgen.”

