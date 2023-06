Tuinexpert zal taxushaag van 200.000 euro moeten onderzoeken: “We hopen dat de rust nu terugkeert”

Zijn geslachtsdeel aan hun bewakingscamera tonen, zijn bladblazer op hun tuin richten tijdens een familiefeestje of urineren tegen hun haag: Dat een koppel uit Heusden-Zolder genoeg had van de pesterijen van hun buurman is een understatement. Dat werd vorige maand nog duidelijk in de rechtbank van Hasselt, toen het echtpaar een vergoeding van bijna 200.000 euro vroeg voor de schade aan hun taxushaag. De buurman werd schuldig bevonden, maar of hij ook dat bedrag zal moeten neertellen, zal nog moeten blijken: “Mijn cliënt heeft er vertrouwen in dat hij uiteindelijk volledig vergoed zal worden”